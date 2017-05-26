"Пока точно сказать, как именно будет выглядеть и работать Rail Baltica, не может никто, даже те, кто работает над этим проектом. Мы следим за тем, что происходит с этим проектом, но не стараемся как-то на него повлиять или что-то предпринять. Думаю, его участникам, а главным образом, политикам следовало бы понять, кому этот проект вообще нужен и в какой мере.

Боюсь, он может стать очередным проектом, который будет начат, а затем потребует большого терпения и финансов от жителей Латвии, Литвы и Эстонии", - сказал он.

Для проекта необходимы совершенно новая инфраструктура, совершенно новые рельсовые пути, отметил Рекис. "Действительно ли это необходимо и окупится ли? Одно дело - грузы. Но нужен ли грузам скоростной поезд? Отнюдь. Нужен ли скоростной поезд пассажирам? Да, он сокращает проведенное в пути время. Но как часто будет курсировать этот скоростной поезд? У нас из Риги в Таллин 11, в Вильнюс - 10 рейсов в день", - сказал он.

Причем цены тоже будут не низкие, добавил Рекис. "Ни один бизнес не может существовать, если долго работает с минусами без ясной перспективы того, когда он станет доходным и окупится. Сейчас все-таки курсируют самолеты, автобусы, люди ездят на личных автомашинах. Еще и поезд? Думаю, в основном его будут выбирать пассажиры, которые сейчас летают между странами Балтии самолетом. Соотношение цен может быть схожим, время в пути - тоже,, с учетом времени, проводимого в аэропорту", - считает он.

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