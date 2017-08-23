В рыбной промышленности Латвии доля теневой экономики составляет примерно 40%, заявил в интервью агентству LETA председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия Brivais vilnis Арнольд Бабрис.

По его словам, в отрасли есть предприятия, которые не полностью платят налоги, но процесс их искоренения не движется. Неуплата налогов дает преимущества в снижении себестоимости продукции.

По мнению Бабриса, теневая экономика в рыбной промышленности уменьшится в том случае, если правительство увеличит необлагаемый минимум до 500 евро вместо того, чтобы повышать минимальную зарплату. После этого многие вышли бы из теневого сектора, в регионах появилось бы больше рабочих мест.

Бабрис считает, что налоговая реформа должна снижать теневую экономику. "Ведущий работник Службы государственных доходов (СГД) сказал, что, если бы сегодня СГД закрылась, честные налогоплательщики продолжали бы платить. Проблема в тех, кто не платит и не планирует это делать. Есть подозрения, что сложилась система, в которой чиновники делают все, чтобы ничего не делать. Против этого нужно бороться и требовать результата. Выглядит так, будто налоговая реформа - это просто политический лозунг, потому она не решает главной проблемы - проблемы неплательщиков налогов", - сказал Бабрис.

Он считает, что число чиновников в госуправлении нужно уменьшить в три раза, а зарплаты оставшихся увеличить.