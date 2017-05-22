"Если сейчас налогоплательщик подает декларацию в СГД, то через несколько лет вся информация будет доступна онлайн. В конце года будем видеть, есть ли у налогоплательщика переплаченные налоги и сможем перечислять их обратно на его счет. Это будет абсолютно другой принцип", - пояснила Илзе Цируле.

По ее словам, малым предприятиям в будущем не понадобятся бухгалтеры, потому что будет действовать единственный целевой счет, по которому будут проходить все доходы от хозяйственной деятельности. Базируясь на этой информации, СГД будет собирать налог с оборота.

"Думаю, что такие услуги будут выполняться в электронном виде в режиме онлайн. Конечно, будет коммуникация - письма, емейлы. Каждый налогоплательщик, безусловно, сможет выбрать наиболее удобный способ связи с СГД - через электронную систему декларирования или через СМС. Поэтому СГД сконцентрируется на упрощении процедур налогового администрирования и бухгалтерии, методиках обслуживания крупных налогоплательщиков, потому что этот бизнес усложняется, он работает на международном уровне, происходит в электронной среде и поднимается на другой уровень, по сравнению с тем, что происходило в предыдущие десятилетия", - рассказала глава СГД.

