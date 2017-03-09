Новые льготы для честных бизнесменов

Для поддержки предприятий, которые честно платят налоги, необходимо обдумать новые виды поддержки, пояснила Цируле, пишет агентство LETA.

Созданная пять лет назад программа углубленного сотрудничества сейчас является уже стандартом, а не каким-то особым бонусом, пояснила она. "Надо подумать, какие новые блага можно было бы предоставить предпринимателями в налоговой сфере, как СГД могла бы пойти навстречу предприятиям, которые хотят платить налоги", - сказала Цируле.

По ее словам, программа углубленного сотрудничества предусмотрена для крупных предприятий, но малым предприятиям тоже непременно нужна какая-то программа лояльности.

Цель программы углубленного сотрудничества - способствовать более тесному и эффективному сотрудничеству налогоплательщиков и налоговой администрации при уменьшении налогового бремени. Программа начала действовать в июле 2012 года. Сейчас в регистре ее участников числятся 60 предприятий.

Упрощенная бухгалтерия для малых предприятий

Помимо того, в СГД считают, что пришло время пересмотреть систему бухгалтерского учета, привязав ее к обороту, статусу и виду деятельности конкретных предприятий.

По словам Цируле, налоговики предлагают Министерству финансов разработать упрощенный вариант бухгалтерского учет для отдельных предприятий.

"Конечно, крупным предприятиям по-прежнему придется вести полный цикл бухгалтерии, а вот для малых требования могут быть облегчены. Я считаю, на малых предприятиях вообще не должно быть бухгалтеров", - сказала она.

По словам Цируле, большим упрощением для малых предприятий станет счет сделки, через который они будут вести свою деятельность, а в конце отчетного периода СГД будет начислять и взимать налог с этого счета.