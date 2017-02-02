Спрос на туры в Турцию и Египет стабильный, отметила в интервью агентству LETA президент Латвийской ассоциации туристических агентств и операторов Инга Каваца.

По ее словам, речь не идет об изменении ситуации – росте или спаде. Люди, которые хотят поехать в эти страны, резервируют и покупают туры.

Египет традиционно выбирают те, кто желает отдохнуть на пляже с октября по апрель, а Турцию – наоборот, с конца апреля до октября.

Сейчас в этих странах безопасно, хотя из Риги по-прежнему не летают самолеты в Шарм-эш-Шейх, но осуществляются регулярные рейсы в Хургаду.

На фоне закрытия рейсов в Шарм-эш-Шейх цены на отдых в Хургаде не выросли. Курорты этой зоны остаются самыми бюджетными для туристов в зимний сезон.

Пока сложно сказать, когда именно могут восстановиться сообщение с Шарм-эш-Шейхом. Для этого надо получить разрешение международных экспертов в сфере безопасности.