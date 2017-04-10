Руководитель национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс и глава Lattelecom Юрис Гулбис в прошлом году заработали больше, чем многие их иностранные коллеги, сообщила передача Латвийского телевидения de facto.

Зарплата Гаусса в размере свыше 1 млн евро в прошлом году была больше, чем зарплата руководителя финской авиакомпании Finnair Пекки Ваурамо, который заработал 866 000 евро, а также больше, чем зарплата руководителя нидерландской KLM Альберта Плесмана (855 000 евро).

Передача напоминает, что KLM и Finnair - компании, которые можно назвать лидерами мирового авиарынка. KLM в прошлом году перевезла в 10 раз большее пассажиров, чем airBaltic, а Finnair - почти в четыре раза больше. Сам Гаусс этот вопрос не комментирует, не делает этого и министр сообщения Улдис Аугулис, потому что зарплаты и бонусы авиакомпании airBaltic утверждает ее совет.

Вторым самым щедрым в отношении своего руководителя предприятием в прошлом году была компания Lattelecom - ее шеф Юрис Гулбис заработал 313 242 евро. de facto отмечает, что его зарплата была в три раза выше, чем в среднем получают руководители телекоммуникационных компаний в странах Балтии. Совет Lattelecom" отказался давать какие-либо комментарии по поводу зарплаты руководителя компании.