После того, как выяснилось, что состав некоторых продуктов в магазинах Германии и Литвы отличается, их производители - известные международные компании - заверили, что адаптируются к вкусам людей из различных стран, а качество продуктов от этого, по их словам, не страдает. Некоторые производители заверяют, что производят продукцию для всех рынков по одинаковой рецептуре.

Неле Нормак, представитель по связям с общественностью компании Coca-Cola Baltics, которая является дочерним предприятием Coca-Cola и производителем холодного чая Nestea, отметила, что компания меняет рецепты в соответствии со вкусами местных потребителей.

"Наши холодные чаи Nestea во всех странах производятся по тому же рецепту, незначительно могут отличаться отдельные ингредиенты, используемые с учетом потребностей и привычек потребителей конкретной страны. Например, в Литве и других странах Балтии в чаях Nestea снижено количество добавленного сахара за счет использования натурального подсластителя (стевии), между тем, в Германии используется только сахар", - сказала BNS Нормак.

Проведенное Государственной продовольственно-ветеринарной службой (ГПВС) Литвы исследование состава персикового чая Nestea показало, что для его производства в Германии используется только сахар, а в Литве, помимо сахара, была обнаружена фруктоза и глиозид стевии.

В йогурте Activia с клубникой французского производителя Danon в Литве было обнаружено 8,2% клубники, а в Германии - 9%, различался цвет и вкус йогурта.

Представитель по связям с общественностью Danone в Балтийских странах Гедре Рачкаускайте утверждает, что различный состав не означает, что продукт некачественный. Она не могла предоставить более подробного комментария, поскольку компания пока еще не получила результаты исследования.

В кисло-сладком соусе Uncle Ben's Sweet and Sour корпорации Mars в Литве было 2,6% овощей, а в Германии - 2,7%. Директор по корпоративным делам в странах Балтии, на Балканах и в странах Адриатического моря Скайсте Сруогайте сообщила BNS, что для этого соуса используется один рецепт для всех рынков, и продукт поставляется одинаковый.

"Мы не знакомы с методологией проведенного исследования, однако заверяем, что соус Uncle Ben's Sweet and Sour для европейских рынков производится на том же самом заводе по одному рецепту. Как в Германии, так и в Литве в продаваемом продукте 2,66% овощей. Разница показателей в исследовании могла появиться за счет округления цифр", - сказала Сруогайте.

Глава Литовского института потребителей Зита Чяпоните считает, что Литва могла бы судиться с международными компаниями по поводу нечестной коммерческой деятельности.

"Как в Литве, так и в Германии существует правовой акт о нечестной коммерческой деятельности в отношении потребителей. Мы можем инициировать дела в отношении некоторых компаний именно в связи с нечестной коммерческой деятельностью", - сказала BNS Чяпоните.

По ее словам, ЕС мог бы принять регламент, чтобы производители создавали для отдельных рецептов разные торговые знаки.

Посол Литвы при Евросоюзе Йовита Нялюпшене сообщила BNS, что сейчас ожидается предложение Еврокомиссии по решению этой проблемы. По ее мнению, чем больше членов ЕС сообщат о продаваемых на их рынках продуктах более низкого качества, тем быстрее решится эта проблема.