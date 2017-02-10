В январе по сравнению с декабрем потребительские цены в Латвии увеличились на 0,1%, а в течение года, с января 2016 года по январь 2017 года, инфляция составила 2,9%, сообщает Центральное статистическое управление.

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в январе вырос на 0,4%.

В январе по сравнению с декабрем цены на товары и услуги выросли на 0,4%, а по сравнению с январем прошлого года товары подорожали на 2,8%, услуги - на 3,1%.

Наибольшее влияние на ценовые изменения в январе по сравнению с декабрем оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, товаров и услуг, связанных с транспортом, снижение цен на одежду, обувь, товары и услуги для отдыха и культуры.

В течение месяца на 1,7% дороже стали продукты питания и безалкогольные напитки. Подорожали свежие овощи, сыр и творог, мясо и мясные продукты, масло, сметана, молоко, шоколад, яйца, сахар, кофе, рыба. Дешевле стали соки и йогурты.

Под влиянием скидок и распродаж на 10,6% дешевле стала одежда и на 6,5% обувь.

Наибольшее влияние на изменения цен в январе по сравнению с январем 2016 года оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, связанных с транспортом товаров и услуг, алкоголя и табака, услуг связи, а также снижение цен на одежду и обувь.

В январе текущего года по сравнению с январем 2016 года на 6,2% дороже стали продукты питания и безалкогольные напитки. Подорожали свежие овощи, сыр, творог, фрукты, сахар, масло, молоко, сметана, кондитерские изделия, кефир, йогурт, свинина, рыба, сладости, шоколад, мясные продукты. Дешевле стал картофель.

Табачные изделия в течение года подорожали на 5,1%, алкоголь - на 0,9%. На 4,1% в течение года подорожала одежда и на 3,4% обувь.

На 5,6% дороже стали услуги и товары, связанные с транспортом, что связано с подорожанием горючего на 14,9%. Уменьшились цены на воздушные и автомобильные перевозки пассажиров.

На 5,8% вырос уровень цен на телекоммуникационные услуги - фиксированную и мобильную телефонную связь. Дешевле стал доступ к интернету.

В остальных группах подорожало обслуживание жилья, фармацевтические продукты, услуги кафе, вывоз отходов, товары личной гигиены. Дешевле стали тепловая энергия и природный газ.