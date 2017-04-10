В Латвии в марте 2017 года потребительские цены по сравнению с февралем увеличились на 0,9%, а по сравнению с мартом прошлого года выросли на 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Самое сильное влияние на уровень годовой инфляции оказало повышение цен на продовольствие и безалкогольные продукты, связанные с транспортом товары и услуги, связанные с жильем товары и услуги, услуги связи, алкогольные напитки и табачные изделия.

Продовольствие и безалкогольные напитки за год подорожали на 5,4%, табачные изделия - на 6,7%, связанные с жильем товары и услуги - на 2,1%, связанные с транспортом товары и услуги - на 6,4%, а услуги связи - на 6,9%. Средний рост уровень цен на топливо для транспорта составил 18,2%.