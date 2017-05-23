Госкомпания Latvijas Loto в следующем году может выйти на рынок интерактивных азартных игр, сообщили в Министерстве финансов.

Во вторник, 23 мая, правительство за закрытыми дверями заслушало информационное сообщение Latvijas Loto о расширении деятельности и концептуально поддержало выход предприятия на рынок интерактивных азартных игр. Детали решения пока не разглашаются.

Latvijas Loto планирует выйти на рынок интерактивных азартных игр в 2018 году, чтобы тем самым бороться с теневой экономикой в этой отрасли. Какие требуются для этого инвестиции, Минфин пока не сообщает.

Latvijas Loto является государственным предприятием по организации лотерей, и государство - его единственный владелец.