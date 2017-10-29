Указанную сумму государству не вернуло ещё недавно принадлежащее Тамужсу предприятие Eko investors, которое 11 лет назад выиграло конкурc Латвийского агентства гарантий о создании фонда венчурного капитала. Агентство гарантий в фонд вложило средства Европейского союза.

Большинство проектов Otrā Eko fonda оказались успешными, Тамужс со своими бизнес-партнёрами хорошо заработали, но государству из вложенных 3,2 млн евро вернули лишь 250 000 евро.

Задача любого венчурного или рискового фонда – инвестиции в перспективные бизнес-проекты, которым требуются средства для развития. Фонд вкладывает средства в предприятие в обмен на долю в нём, а после раскрутки бизнес-проекта продавал свою долю.

Предполагалось, что фонд просуществует до весны 2016 года, но руководство венчура попросило продлить срок, поскольку оставалось два не проданных актива: часть в клинике Diamed удалось продать, а акции концерна по обслуживанию отходов Eco Baltija, председателем совета которого является тот же Тамужс, по-прежнему частично находятся в собственности рискового фонда.

Вырученные от сделки с Diamed средства – свыше 600 000 евро – необходимо было пропорционально разделить между инвесторами. Фонд вернул государству только 14 000 евро. Поэтому представитель государства - институт Altum через суд просит взыскать с Eko investors свыше 400 000 евро. Телеканал ставит под сомнения положительный результат этой затеи, поскольку фонд Eko investors больше напоминает "пустышку", активы которой перешли другим предприятиям. В них сейчас хозяйствует Тамужс.

Когда у фонда начались проблемы с Altum, Тамужс покинул правление Eko investors, которое ему даже уже не принадлежит. На его месте теперь работает юрист предприятия Янис Пукис. Он заверил, что полагающиеся государству деньги можно будет вернуть за счёт средств, вырученных от продажи активов.

Altum, в свою очередь, также планирует обратиться в полицию.