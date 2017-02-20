Жители Латвии с 1 марта имеют право подать декларацию о доходах за прошлый год, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог. Портал DELFI еще раз подробно рассказывает, как это сделать.

Добровольную декларацию о доходах за 2016 год можно подать с 1 марта 2017 года. Последний срок подачи документов - 30 июня 2020 года.

Подать декларацию может любой житель, который в 2016 году имел доходы и платил подоходный налог с населения. Ставка налога, напомним, составляет 23%.

Какие налоги государство готово вам вернуть:

льготы на иждивенцев и др.;

платежи за образование, в том числе программы по интересам для детей;

медицинские услуги и стоматологическую помощь;

платежи в пенсионные фонды;

премии накопительного страхования жизни;

страхования здоровья;

пожертвования и подарки;

новое: с учетом дифференцированного необлагаемого минимума.

Простой пример: если ваши оправданные расходы и сумма льгот в 2016 году составляли, например, 300 евро, то вы можете вернуть из государственного бюджета 69 евро.

Подать декларацию можно в электронном виде через систему электронного декларирования (EDS) Для идентификации личности требуется либо э-подпись, либо интернет-банк. Если вы хотите вернуть налог за оправданные расходы, то вам потребуются чеки. Важно отметить, что в чеках и иных документах должны быть указаны ваши персональные данные.

Декларации в бумажном виде принимаются в центрах обслуживания клиентов СГД.