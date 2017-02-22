11 отдельных фирм Vēja parks в рамках обязательной закупки продавали электроэнергию по 0,1112 евро за квт-ч или 111,2 евро за мегаватт-час. Для сравнения - в латвийском округе энергетической биржи Nord Pool средняя цена мегаватт-часа электроэнергии в 2016 году составила 36,09 евро.

Полученные от проданной через процедуру обязательной закупки электроэнергии доходы облагаются налогом на субсидируемую энергию. В случае с опосредованно принадлежащими семье Шкеле ветряными парками ставка этого налога составила 10%, а сумма налога - 399 391 евро.

По данным минэкономики, выплаченная 11 компаниям компенсация после удержания с них налога на субсидируемую энергию в 2016 году составила 2,35 млн евро.

Опосредованно принадлежащие семье Шкеле ветряные парки находятся в поселке Арес Гробиньской волости. Уже с 2002 года вырабатываемая ветряными установками этих парков электроэнергия реализуется через процедуру обязательной закупки.

Все фирмы Vēja parks принадлежат компании Inpo 5, которая принадлежит фирме Privāto aktīvu pārvalde, в свою очередь принадлежащей фирме Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem. Владельцами Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem являются Кристиана Либане-Шкеле (30% долей капитала), Анете Шкеле-Петерсоне (25%), Мадара Шкеле-Дупате (25%), Эдгарс Шкендерс (10%), Ивета Смилга-Кронгорне (10%).

Обязательная закупка электроэнергии - это созданный государством механизм для поддержки производителей электроэнергии, которые производят электричество на когенерационных станциях или из возобновляемых энергоресурсов. С 1 апреля 2014 года поддержку осуществляет компания Enerģijas publiskais tirgotājs, "дочка" госкомпании Latvenergo.