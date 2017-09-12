12 сентября правительство Латвии утвердило изменения к закону "О туризме", согласно которым турагентствам и туроператорам придется получать обязательную лицензию и вносить в государственный бюджет пошлину на репатриацию.

Как пояснили порталу DELFI в Министерстве экономики, новые нормы позволят избежать случаев, когда туристы страдают из-за злонамеренных действий участников рынка, в том числе - мошенничества.

Впредь турагентства и туроператоры будут обязаны получать специальную лицензию. Только с этим документом они смогут предоставлять комплексные туристические услуги и продавать туры (транспорт, гостиницы, экскурсии и др.).

Надзор за отраслью поручен Центру по защите прав потребителей. Эта организация будет не только выдавать лицензии, но получит право приостанавливать предпринимательскую деятельность на основании отсутствия лицензии и несоответствия требованиям закона.

Дополнительно к уже требуемым ежегодным банковским гарантиям и страховке туристические операторы будут вынуждены вносить пошлину в государственный бюджет, а не в специальный гарантийный фонд. Эти деньги, пополнят доходную часть бюджета. В случае неплатежеспособности туристского оператора государство обеспечит возврат туристов в Латвию. Деньги на это будут выделены из госбюджета.

В качестве аргумента авторы законопроекта напоминают о скандалах с турфирмами Royal Tour и Planēta LL, деятельность которых привела к тому, что туристы потеряли около 443 647 евро. Ни гарантий, ни страховки на погашение требований не хватило.

При этом Министерство экономики готовит специальные правила, в которых будут перечислены права и обязанности турагентств и туроператоров, порядок получения лицензии и надзора за отраслью. Изменения к закону "О туризме" еще должны рассмотреть и утвердить депутаты Сейма. Законопроект идет в "портфеле" документов бюджета будущего года.