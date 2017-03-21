Министерство экономики (МЭ) предлагает сохранить режим микропредприятий для тех, кто только начинает свое дело, а также для компаний, которые имеют нерегулярный доход. Но чиновники хотят вдвое сократить лимит оборота микропредприятий, сообщил в интервью Латвийскому радио министр экономики Арвилс Ашераденс ("Единство").

По его словам, министерство до апреля должно было разработать альтернативный режим для малых предприятий, но со своей задачей справилось досрочно. Соответственные предложения уже направлены в Министерство финансов, пишет портал lsm.lv.

Суть предложений Министерства экономики сводится к главному – сохранить режим микропредприятий, но лимит оборота сократить вдвое, то есть со 100 000 до 50 000 евро в год.

И хотя ранее планировалось, что налог на микропредприятия должен быть упразднен к 2019 году, его предлагают сохранить для развития малого бизнеса в особенности в регионах. Но поиск нового варианта налогообложения продолжается.

Одновременно предлагается направлять на выплаты социальных взносов 95% полученных от микропредприятий налогов. Минфин в данный момент предлагает эту норму в размере 80%.

Действующие ставки налог на микропредприятия:

12% при обороте до 7 000 евро в год

15% - при обороте до 100 000 евро в год

20% - если оборот превышает 100 000 евро (к превышающей части оборота)

Если у микропредприятия в течение года не было оборота или начисленная сумма налога на микропредприятия не превышает 50 евро, в бюджет уплачивается налог на микропредприятия в размере 50 евро.

Как уже ранее писал портал DELFI, у Министерства финансов свои идеи: сохранить налог на микропредприятия, уменьшив порог оборота с 100 000 евро до 40 000 евро. Дивиденды будут облагаться 20%-ным налогом.