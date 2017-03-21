По его словам, министерство до апреля должно было разработать альтернативный режим для малых предприятий, но со своей задачей справилось досрочно. Соответственные предложения уже направлены в Министерство финансов, пишет портал lsm.lv.
Суть предложений Министерства экономики сводится к главному – сохранить режим микропредприятий, но лимит оборота сократить вдвое, то есть со 100 000 до 50 000 евро в год.
И хотя ранее планировалось, что налог на микропредприятия должен быть упразднен к 2019 году, его предлагают сохранить для развития малого бизнеса в особенности в регионах. Но поиск нового варианта налогообложения продолжается.
Одновременно предлагается направлять на выплаты социальных взносов 95% полученных от микропредприятий налогов. Минфин в данный момент предлагает эту норму в размере 80%.
Действующие ставки налог на микропредприятия:
- 12% при обороте до 7 000 евро в год
- 15% - при обороте до 100 000 евро в год
- 20% - если оборот превышает 100 000 евро (к превышающей части оборота)
- Если у микропредприятия в течение года не было оборота или начисленная сумма налога на микропредприятия не превышает 50 евро, в бюджет уплачивается налог на микропредприятия в размере 50 евро.
Как уже ранее писал портал DELFI, у Министерства финансов свои идеи: сохранить налог на микропредприятия, уменьшив порог оборота с 100 000 евро до 40 000 евро. Дивиденды будут облагаться 20%-ным налогом.