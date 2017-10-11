Она добавила, что восстановление участка путей до латвийской станции Реньге, "наверное, неизбежно", а штраф можно уменьшить разве что через суд.

"К сожалению, мы видим, что и это правительство не спешит искать решений, но они понадобятся. Отрицать, пытаться избежать, что делало прежнее правительство, пытаться лгать публично, что все в порядке, что работа ведется и все будет хорошо - мы больше не можем использовать такой метод", - сказала Грибаускайте в среду Литовскому радио.

"Теперь мы можем только пытаться уменьшить потенциально дополнительный репутационный и финансовый урон", - добавила она.

По словам президента, также следует избегать расходов на юристов, однако она не сказала, следует ли обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза - это должно решить правительство.