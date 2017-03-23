Порты стран Балтии за первые два месяца 2017 года получили и отправили 25,936 млн тонн грузов, что на 2,5% или на 638,6 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии.

За первые два месяца года 46,1% грузов перевалено в латвийских портах, 32,2% - в литовских, 21,7% - в эстонских.

В латвийских портах объем переваленных за два месяца грузов увеличился на 639,3 тыс. тонн (5,7%) - до 11,952 млн тонн, в литовских портах - на 293,3 тыс. тонн (3,6%), до 8,353 млн тонн, в эстонских - уменьшился на 294 тыс. тонн (5%), до 5,631 млн тонн.

За первые два месяца 2017 года больше всего грузов перевалено в литовском Клайпедском порту - 6,843 млн тонн (+5,2%). Второе место по грузообороту занимает Рижский порт с 6,1 млн тонн (-0,8%), третье - Вентспилсский порт с 4,507 млн тонн (+14,4%).

В 2016 году грузооборот портов стран Балтии составил 145,943 млн тонн - на 2,8% меньше, чем в 2015 году.