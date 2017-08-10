В Рижском свободном порту за первые семь месяцев 2017 года перевалено 19,99 млн тонн грузов - на 5,8% меньше, чем за тот же период 2016 года, сообщили в порту.

Больше всего за семь месяцев перевалено сыпучих грузов - 12,401 млн тонн (+1,6%). Далее следуют генеральные грузы - 3,986 млн тонн (+11,5%) и наливные грузы - 3,602 млн тонн (-33,8%).

Наибольший удельный вес в структуре перевалки грузов за первые семь месяцев года составил уголь - 36,8%. Угля перевалено 7,365 млн тонн - на 5,1% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Доля нефтепродуктов в структуре грузооборота составила 18,7%, контейнерных грузов - 17,8%, контейнерных грузов - 12,2%, лесоматериалов - 8,1%, химических грузов - 7,2%.

В июле 2017 года в Рижском порту было перевалено 2,478 млн тонн грузов, в том числе 1,567 млн тонн сыпучих, 624,8 тыс. тонн генеральных и 286,3 тыс. тонн наливных.

В прошлом году за первые семь месяцев порт перевалил 21,23 млн тонн грузов, за весь 2016 год - 37,07 млн тонн.

Рижский порт по грузообороту и числу обслуженных пассажиров является крупнейшим в Латвии.