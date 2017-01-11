В Рижском свободном порту (РСП) в прошлом году перевалено 37,1 млн тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем в 2015 году, сообщили агентству ЛЕТА в портовом управлении.

Больше всего в порту в 2016 году перевалено насыпных грузов - 22,4 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем в 2015 году. Наливных грузов перевалено 8,1 млн тонн, что на 23,1% меньше, а перевалка генгрузов выросла на 5,1% - до 6,5 млн тонн.

Как отмечает управление РСП, хотя грузооборот в прошлом году упал, это все равно третий лучший годовой показатель за всю историю существования порта, который уступает только показателям 2014 и 2015 гг, когда через порт было перевалено рекордное количество грузов энергоресурсов. Именно уменьшение транзитного потока угля и нефтепродуктов больше всего повлияло на общие показатели грузооборота в 2016 году - эти грузы по-прежнему составляют более половины обработанных в порту грузов.

Одновременно управление порта положительно оценивает тот факт, что объем остальных грузов увеличился на 4,6%, что свидетельствует о постепенной диверсификации различных видов грузов и уменьшении зависимости от российского транзита.

В декабре прошлого года в РСП было перевалено 3,7 млн тонн грузов, что на 27,6% больше ноября. Главной причиной резкого прироста грузооборота стало увеличение транспортировки грузов угля, так как вновь значительно вырос экспорт через Рижский порт российского угля. В декабре судами из Риги было отправлено 1,6 млн тонн угля, что является крупнейшим месячным показателем за всю историю существования РСП.

В 2015 году грузооборот Рижского порта составил 40,1 млн тонн.