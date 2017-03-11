В Рижском свободном порту за первые два месяца этого года перевалено 6,1 млн тонн грузов, что на 0,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила агентству ЛЕТА представитель портового управления Вита Герхарде.

Она отметила, что грузооборот порта остается стабильным и сохраняется на уровне прошлого года. Существенный прирост наблюдается в сегменте контейнерных грузов, где перевалка увеличилась на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Благодаря росту перевалки угля на 8,2% общий объем перевалки сыпучих грузов вырос на 2,9%. В этом году на 3,8% увеличилось также число обслуженных в порту судов, а их общий тоннаж вырос на 9,1%.

Благодаря увеличению показателей перевалки контейнеров общий грузооборот генеральных грузов вырос на 17,4%. Существенным был и прирост перевалки грузов ро-ро - на 29,8% по сравнению с 2016 годом. Это объясняется главным образом запуском второго парома компании Tallink, которая обеспечивает в порту ежедневное паромное сообщение. Увеличилась перевалка древесины, различных металлов, машин и оборудования, химических грузов.

Сыпучих грузов за два месяца перевалено 3,6 млн тонн - на 2,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Перевалка нефтепродуктов составила 1,4 млн тонн, что на 18,2% меньше прошлого года.