Грузооборот терминалов Вентспилсского порта в 2016 году составил 18,8 млн тонн, что на 3,7 млн тонн (16,44%) меньше, чем в 2015 году, когда он составил 22,5 млн тонн. В том числе в декабре перевалено 1,7 млн тонн грузов - самый большой месячный объем за последние девять месяцев, сообщили в управлении порта.

Значительно уменьшился в 2016 году объем транзита нефтепродуктов и каменного угля, что и повлияло на общий грузооборот порта. Самое большое снижение грузооборота по сравнению с 2015 годом было у ООО Ventspils nafta terminals, перевалившего на 2,1 млн тонн (22%) меньше грузов. За год терминал перевалил 7,5 млн тонн грузов, что составляет четвертую часть его мощностей.

Грузооборот АО Ventbunkers снизился на 922 тыс. тонн (30%) - до 2,1 млн тонн. Мощности терминала были задействованы лишь на 30%. АО Baltic Coal Terminal перевалило 1,5 лн тонн грузов - на 18% меньше, чем в 2015 году. В 2016 году была задействована четвертая часть мощностей терминала.

Грузооборот АО "Вентспилсский торговый порт" сократился на 508 тыс. тонн (18%) - до 2,3 млн тонн, его мощности были использованы меньше чем наполовину.

АО Kаlija parks в 2016 году перевалило всего 380 тыс. тонн грузов, что составляет 6% мощностей терминала. ООО Ventall Terminаls перевалил 674 тыс. тонн грузов - на 572 тыс. тонн (46%) меньше, чем в 2015 году. На 19% упал грузооборот ООО Ventamonjaks, перевалившего 390 тыс. тонн грузов.

Ventspils Grain Terminal, использовав четвертую часть своих мощностей, в 2016 году перевалил 396 тыс. тонн зерна - на 25% меньше, чем в 2015 году.

Несмотря на падение общего грузооборота, по отдельным видам грузов (ro-ro, чугун, железорудный концентрат, древесина) наблюдается стабильный прирост.

Новых рекордов удалось добиться паромным линиям - в 2016 году было перевезено 179,967 тыс. пассажиров и свыше 2 млн тонн грузов ro-ro - соответственно на 9% и на 13% больше, чем в 2015 году.

На 48 тыс. тонн (11%) увеличился грузооборот ООО Ventplac, перевалившего 478 тыс. тонн грузов, на 6000 тонн (3%) - грузооборот ООО Ventamonjaks Serviss, перевалившего 191 тыс. тонн грузов.

2016 год в истории Вентспилсского порта примечателен тем, что начали переваливать грузы два терминала - ООО Eurohome Latvija и ООО Overseas Estates. Eurohome Latvija перевалил 341 тыс. тонн чугуна, а Overseas Estates - 17 тыс. тонн пальмового масла.

Управление Вентспилсского порта подчеркивает - продуманно планируя расходную часть, оно и в 2017 году продолжит обеспечивать как можно лучшие условия для развития бизнеса портовых терминалов.