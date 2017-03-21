Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.

По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

В минувший понедельник агентство Рейтер и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе 22 млрд долларов из России через Молдавию тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.