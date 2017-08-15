По его мнению, конкурентами Hesburger в большей степени являются местные предприятия общественного питания, а не другие сети быстрого питания.

Салмела рассказал, что в в Латвии сейчас 44 ресторана Hesburger. В этом году новый ресторан планируется открыть на Бривибас гатве, а в начале следующего года в Каугури.

Он признал, что найти хорошие места для новых ресторанов нелегко, и не всегда они устраивают. Например, если вблизи есть еще один ресторан Hesburger, либо арендная плата слишком высока.

"Когда я приехал в Латвию в 2003 году, мне нужно было много рассказывать, что такое Hesburger, и 95% собеседников не верили, что я смогу заплатить аренду. Если ты активен, места ты найдешь, но это происходит не за один день", - сказал руководитель ресторанов.

Он видит возможности для развития ресторанов быстрого питания и в центре города, и в микрорайонах, и около АЗС. У каждого из этих мест свои особенности.

Недавно Hesburger открыла первые рестораны в Болгарии, а сейчас изучает арабский рынок, но на нем она планирует работать через франшизу. Страны Балтии Салмела характеризует как рынок, очень похожий на финский, а арабские страны - это совершенно другой мир. Именно потому Hesburger не хочет инвестировать туда много своих денег.

В 2016 году объем продаж Hesburger в странах Балтии достигли 58 млн евро.