Новый Hesburger расположится по адресу Бривибас гатве, 388. По пути из центра Риги - неподалеку от заправки Neste Jugla.

Планируется, что в строительство нового заведения будет вложено примерно 1,6 млн евро.

"Бривибас гатве - одна из самых активных и загруженных улиц в Риге. В этой части Риги мы уже построили четыре ресторана, деятельность которых свидетельствует о высоком интересе со стороны клиентов. Поэтому решили развить еще один ресторан в стратегически выгодном месте с большим потоком потенциальных клиентов", - отметила директор по развитию Hesburger Иева Салмела.

В здании будет три этажа. На первом и втором будет находиться само заведение. На втором этаже разместятся также зона отдыха и детская площадка, на третьем этаже будут находиться офисные помещения.