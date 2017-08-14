Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует в 2017 году открыть два новых заведения в Риге. В целом же оборот сети в Латвии в первом полугодии вырос на 15%.

Глава Hesburger Кари Салмела заявил в интервью LETA, что сеть откроет рестораны в Вецриге и на Бривибас гатве. Общая сумма инвестиций в 2017 году составит около 3 млн евро. В начале 2018 года компания планирует открыть ресторан в Каугури.

Салмела заявил, что объемы продаж Hesburger в Балтии растут, и это может быть связано с ростом узнаваемости сети и агрессивной ценовой политикой. По его словам, в первом полугодии рост в Латвии составил 15%, в Литве - 25,5%, в Эстонии - 12%.

Объем продаж Hesburger в Балтии в 2016 году достиг 58 млн евро, в Латвии - 19,8 млн евро. Сеть ресторанов в девяти странах насчитывает 448 ресторанов.