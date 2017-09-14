Министерство экономики разработало новый порядок получения патента на работу для физических лиц. Отныне плата будет зависеть от месторасположения бизнеса, уточнен список профессий, а также сохранены льготы для отдельных групп населения.

Как пояснили порталу DELFI в пресс-службе министерства, если сегодня патент обходится от 43 до 100 евро (в зависимости от региона и профессии), то впредь предлагается установить плату, исходя из месторасположения бизнеса. В Риге за патент надо будет заплатить 100 евро, за пределами столицы – 50 евро. Сохраняются льготы для пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-1 группы - 9 евро за полгода или 17 евро в год.

Уточнены и виды хозяйственный деятельности, поскольку нынешний список слишком детализирован и непоследователен. Министерство предлагает перейти на список профессий и ремесел, обладатели которых могут получить патент на хозяйственную деятельность.

Также хотят упростить заявку на получение патента и сократить срок ее рассмотрения - до 7 дней. Подать документы можно будет в электронном виде через Электронную систему декларирования (ЭСД), а также при помощи аппликации на мобильном телефоне.

Напомним, что патент – это режим предпринимательской деятельности, доходы которой не превышают 15 000 евро в год. Патенты могут получить портные, сапожники, часовщики, флористы, фотографы и др.

На настоящий момент в Латвии выдано свыше 2000 патентов на предпринимательскую деятельность.