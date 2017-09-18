Принятая правительством Латвии налоговая реформа предусматривает масштабные изменения в разных сферах, обещающие рост как доходов, так и расходов. Важные изменения коснутся и налогов на рабочую силу – с нового года меняется ставка подоходного налога с населения, размер обязательных взносов государственного социального страхования, а также доступные работникам льготы (необлагаемые минимум и льготы за иждивенцев).

"В целом большинство работников от налоговой реформы выиграют, сокращение доходов почувствуют жители, получающие от 5065 евро в месяц "на бумаге", а также работники со сравнительно низкими доходами и большими льготами. Так, человек, получающий 500 евро "на бумаге" и имеющий двух иждивенцев, в 2018 году будет "на руки" получать на 2,50 евро меньше. Жители, получающие такие зарплаты и льготы, не платят подоходный налог с населения, следовательно, они не ощутят никакой выгоды от снижения ставки налога и немного потеряют из-за увеличения социальных взносов", - говорит эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

На сегодняшний день жителям нашей страны приходится отдавать в виде налогов больше, чем в соседних странах – Литве и Эстонии, что делает Латвию уверенным лидером среди стран Балтии по величине налоговой нагрузки. Сможет ли изменить ли положение дел принятая недавно налоговая реформа? Поправки к законам о налогах на рабочую силу в следующем году ожидаются и у наших соседей. Если в Литве необходимость реформирования налоговой системы пока еще только обсуждается, то жителей Эстонии в 2018 году ожидает почти трехкратное увеличение необлагаемого минимума (до 500 евро вместо сегодняшних 180 евро), а также его дифференциация в зависимости от уровня доходов (для зарплат от 1200 евро необлагаемый минимум будет постепенно уменьшаться, достигнув 0 при зарплате в 2100 евро в месяц). В Литве же идут дискуссии об отмене льгот за иждивенцев. На сегодняшний день за каждого зарегистрированного иждивенца применяется льгота в размере 200 евро. Вместо этого предлагается выплачивать государственное пособие в размере 30 евро за каждого ребенка плюс дополнительное пособие родителям с одним или двумя детьми и доходами до 153 евро на каждого члена семьи. В свою очередь для семей, воспитывающих троих и более детей, планируется ввести отдельное пособие независимо от уровня доходов.

Минимальная заработная плата в 2018 году меняется только в Латвии (с 380 евро до 430 евро), в Литве же минимальная зарплата остается на прежнем уровне – 380 евро, а в Эстонии она составит 470 евро. Впрочем, с повышением необлагаемого минимума до 500 евро в месяц в Эстонии сейчас обсуждается вопрос о необходимости соответствующего увеличения минимальной зарплаты.

Говоря о влиянии налоговой реформы на ежемесячные доходы населения, следует отметить, что мы продолжаем удерживать пальму первенства как страна с самой большой среди всех стран Балтии налоговой нагрузкой на рабочую силу. Впрочем, по отдельным позициям разницу с Литвой нам удалось сократить, в то время как отрыв Эстонии стал еще более впечатляющим:

В этом году работать и получать небольшую зарплату пока еще выгоднее всего в Литве – главным образом за счет самого большого в странах Балтии необлагаемого минимума (до 310 евро) и льгот за иждивенцев (200 евро). Резко повысившая необлагаемый минимум Эстония в 2018 году вернет себе звание страны, в которой работники с низкими зарплатами будут получать самые большие в странах Балтии суммы. Так, в следующем году получатель зарплаты в 430 евро без зарегистрированных иждивенцев после уплаты всех налогов в Латвии будет получать меньше всего – 346 евро, в то время как Литве его зарплата "на руки" будет на 23 евро, а в Эстонии на целых 68 евро больше;

Доходы получателей средних зарплат (800 евро до уплаты налогов) после уплаты налогов будут существенно больше в Эстонии: при наличии двух зарегистрированных иждивенцев сумма "на руки" здесь будет на 84 евро больше, а без иждивенцев – на 133 евро больше, чем в Латвии. "Перевес" Литвы уменьшится, тем не менее, при той же сумме "на бумаге" фактический доход работника в Литве "на руки" все равно будет больше, чем в Латвии (с двумя зарегистрированными иждивенцами – на 19 евро, а без зарегистрированных иждивенцев – на 39 евро больше).

Высокую зарплату (1000 евро до уплаты налогов) из трех стран Балтии тоже выгоднее всего будет получать в Эстонии, благодаря самой благоприятной налоговой политике. Так, в Эстонии зарплата работника, получающего 1000 евро "на бумаге" и не имеющего зарегистрированных иждивенцев, будет на 159 евро больше, а в Литве – на 48 евро больше, чем в Латвии. При таком уровне зарплаты латвийским и литовским работникам необлагаемый минимум больше не будет полагаться, в то время как в Эстонии он составит 500 евро.

"В целом надо признать, что благодаря существенному увеличению необлагаемого минимума и значительно более высокому порогу дифференциации, налоговая нагрузка на рабочую силу в Эстонии будет существенно меньше, по сравнению с Латвией и Литвой. Как большие, так и маленькие зарплаты в 2018 годы выгоднее будет получать в Эстонии, так как действующая в этой стране налоговая система обещает быть более дружественной к получателям разных доходов", - отмечает Э. Кропа.