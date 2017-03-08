Компания Verus Praedium, которая отвечает за развитие магазина IKEA в Риге, через CV Online Latvia уже начала искать менеджеров среднего звена. Размещены объявления о поиске менеджера по маркетингу, менеджера по продажам, менеджера по продуктам, менеджера по логистике и других специалистов. Всего на портале CV Online Latvia размещены объявления о 13 вакансиях.

Во всех объявления содержатся следующие требования для кандидатов: высшее образование, опыт работы и знание английского языка. В некоторых вакансиях требуется знать английский на уровне достаточном для общения, а в других вакансиях кандидатам предъявляются более высокие требования - свободное владение английским, включая умение хорошо писать на этом языке.

Все объявления опубликованы на английском языке. Кандидаты должны направлять составленные на английском CV на электронную почту с литовским адресом. Размер предлагаемой заработной платы в объявлениях не упоминается.

Потенциальные кандидаты проявляют большой интерес к этим вакансиям. За неделю каждое объявление было просмотрено 1500 - 2000 раз.