По словам председателя правления EVR Cargo Рауля Тамсалу, к настоящему времени цены на перевозки по железной дороге и морским транспортом сравнялись.

"Если раньше отправка контейнера морем из Китая в Европу стоила около 600 долларов, то теперь цена выросла уже до 1500 долларов", - сказал Тамсалу.

При этом доставка по железной дороге примерно втрое быстрее. "Это примерно та же цена, что и по железной дороге, но товары можно доставить не за 45 дней, а за 10-12", - пояснил он.

Глава Эстонской железной дороги (ЭЖД) Эрик Лайдвеэ сказал, что первый пробный поезд из Китая ожидается в ноябре, хотя он не смог подтвердить, будет ли поезд перевозить товары для Ikea.

Новые грузы имеют жизненно важное значение для ЭЖД, которая на протяжении ряда лет сталкивается со значительным падением грузоперевозок.