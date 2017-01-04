В прошлом году иностранные инвесторы впервые за 25 лет уменьшили свои вложения в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий - сокращение составило 206 млн евро. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

Это показало исследование, проведенное компанией Lursoft на основе данных Регистра предприятий. В целом баланс портфеля прямых иностранных инвестиций (входящие инвестиции минус выведенные инвестиции) уменьшился и составил 7,22 млрд евро.

"Это не означает, что иностранные инвестиции в Латвию в прошлом году не поступали. Это означает то, что объем выведенных инвестиций из основного капитала зарегистрированных в Латвии предприятий был больше, чем вложения в основной капитал", - пояснил представитель Lursoft Айнар Брувелис.