"Когда иностранный инвестор принимает решение о том, в какое государство инвестировать, налоги - только один из факторов", - отметила Элксниня-Защиринска.

Она сказала, что для инвесторов важна также рабочая среда, возможности создания бизнеса и доступность людских ресурсов. "С этой точки зрения, конечно, в Латвии есть свой инвестор, но нам надо понять, что Латвия конкурирует и с другими странами Балтии за привлечение инвестора. И говорить, что конкретная налоговая реформа увеличит количество желательных инвесторов, которые придут в Латвию, пока преждевременно", -

пояснила глава Совета иностранных инвесторов в Латвии.

Она полагает, что планируемая налоговая реформа должна быть направлена на развитие местного бизнеса и на долгосрочное развитие государства. По словам Элкснини-Защиринска, Латвии надо работать и в других сферах, которые очень важны для иностранных инвесторов, например, с вопросами неплатежеспособности, а также следует бороться с теневой экономикой.

"Несмотря на то, что иностранный инвестор однозначно не пришел в Латвию с целью стать банкротом, если он работает и соприкасается с потерпевшими банкротство предприятиями или с тем, что не может защитить свои интересы или обязательства в результате мошеннических сделок, то все это оказывает плохое влияние на репутацию Латвии", - сказала Элксниня-Защиринска.

Совет иностранных инвесторов в Латвии является общественной организацией, которая объединяет крупнейшие иностранные фирмы в Латвии, а также Рижскую высшую школу экономики (SSER). Вложения членов ĀIPL составляют 30% (2,2 млрд евро) от прямых иностранных инвестиций в латвийские предприятия.