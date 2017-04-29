За 4 месяца этого года Инспекция здоровья за различные нарушения приостановила деятельность шести лечебных учреждений или их структурных подразделений, сообщает LETA.

Согласно обобщенной инспекции, приостановлена рабочая деятельность трех зубоврачебных кабинетов. Так, в стоматологическом кабинете в Балдоне не обеспечены на должном уровне стерилизация и сохранение медицинских устройств, а также нет необходимого оборудования в случае неотложной медицинской помощи.

В Риге в одном зубоврачебном кабинете, где велась частная практика, были выявлены нарушения в обеспечении безопасности и при стерилизации медицинских устройств. Кроме того, в кабинете не хватало рентгеновского аппарата для диагностики зубов. В зубоврачебном кабинете в Пампали (Салдусский край) не отвечали требованиям оборудование, дезинфекция и стерилизация.

Кроме того, в этом году приостановлена работа трех незарегистрированных структурных подразделений лечебных учреждений. В Цесисе временно закрыта одна частная массажная практика, а в Риге — услуги двух косметических салонов.

В Сигулде приостановлена деятельность незарегистрированного центра профилактики здоровья. В этом центре принимали пациентов сертифицированные врачи гомеопат и педиатр, но лечебный и мануальный массажи выполнял человек, не имевший на то соответствующего сертификата.

Всего в Инспекции здоровья сейчас есть информация о 33 лечебных учреждениях либо их структурных подразделениях, деятельность которых приостановлена из-за различных нарушений.