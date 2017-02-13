Теперь низкие доходы выгоднее всего получать в Литве, а высокие – в Эстонии. Латвия так и продолжает опережать соседей по налоговому бремени на своих работающих жителей, а в целом среди стран Балтии наиболее благоприятную политику налогов на рабочую силу проводит Эстония.

В Латвии в этом году работники ощущают снижение ежемесячных доходов из-за дифференцированного необлагаемого минимума.

Для жителей Латвии ситуация с налогами на зарплату в новом году изменилась ничтожно, в отдельных случаях в отрицательную сторону. На 10 евро возросла минимальная заработная плата - с 370 до 380 евро, что увеличивает "чистый" доход ее получателя на неполные 7 евро в месяц. Но в то же время по ежемесячным доходам всех наемных работников ударил дифференцированный необлагаемый минимум, с 2017 года пониженный с прежних 75 до 60 евро в месяц. В результате доход упал на 3,45 евро в месяц, или на 41,10 евро в год. Однако, подав годовую декларацию о доходах, работник, в 2016 году имевший зарплату "на бумаге" до 1000 евро в месяц, может возвратить налог за не примененную часть дифференцированного необлагаемого минимума. Особенно важно использовать эту возможность получателям "малых зарплат". Так, например, работник без иждивенцев или с одним зарегистрированным иждивенцем, получающий 380 евро в месяц до уплаты налогов и не имеющий других доходов, подав декларацию, может возвратить от государства 69 евро.

"Одной рукой дают, другой отнимают, потом снова дают. Работающему жителю Латвии надо сильно постараться, чтобы не заблудиться в законодательных лабиринтах и планировать свой бюджет с учетом реальных ежемесячных доходов. Если сравнить доходы получателей разных уровней зарплат по трем странам Балтии, то наибольшие перемены коснулись наемных работников в Литве, где в отдельных случаях прирост их доходов достигает 32 евро в месяц. И хотя в большинстве случаев наиболее благоприятной к работающим жителям остается политика налогов на рабочую силу в Эстонии, Литва, продолжая взятый курс, уже в следующем году может в этом плане выйти в лидеры", - указывает Эвия Кропа, эксперт Института финансов Swedbank.

Изменения в законах о налогах на рабочую силу в Литве и Эстонии в 2017 году:

Литва еще летом 2016 года увеличила минимальную зарплату на 30 евро, сравнявшись по ее величине с Латвией – 380 евро. Эстония вновь ушла в отрыв, повысив "минималку" на 40 евро уже до 470 евро в месяц;

Литва ощутимо повысила не облагаемый подоходным налогом минимум для низкооплачиваемых работников (с 200 до 310 евро в месяц), Эстония повысила его на 10 евро (со 170 до 180 евро). В Литве необлагаемый минимум тоже дифференцируется по величине заработка, но применяется ежемесячно уже в момент выплаты зарплаты и почти втрое выше, чем в Латвии. Максимальный необлагаемый минимум, в Латвии обещаемый лишь в 2020 году (160 евро), в Литве уже сегодня превышен вдвое;

В то время как в Латвии и Эстонии льгота за иждивенца осталась неизменной (соответственно 175 и 154 евро), Литва уже второй год существенно ее повышает (сo 120 до 200 евро за каждое находящееся на иждивении лицо). Это существенно повышает доходы литовских работников с зарегистрированными иждивенцами на фоне двух других стран Балтии – разрыв с Эстонией сократился, а Латвия еще сильнее отстала. Если Литва сохранит такую динамику налогового законодательства, то уже в будущем году у нее есть все шансы свергнуть Эстонию с трона страны Балтии с самой благоприятной для наемных работников налоговой политикой.

Минимальная зарплата в Латвии "на руки" меньше, чем при прочих равных в двух других странах Балтии – при заработке 380 евро без зарегистрированных иждивенцев после уплаты налогов в кошельках работников в Эстонии и Литве остается в среднем на 15% больше денег.

Получать низкую зарплату выгоднее всего стало в Литве, в основном благодаря самому высокому в Балтии не облагаемому налогом минимуму и льготе за иждивенца. Только при сценарии с двумя зарегистрированными иждивенцами получатель зарплаты 380 евро в Эстонии имеет "чистыми" больше. В то же время необходимо учитывать, что в Эстонии льгота за иждивенца не применяется ежемесячно – реальные деньги можно получить как часть переплаченного налога раз в год, подав декларацию о доходах. К тому же полагается она только семьям с двумя и более детьми.

Средний доход (800 евро "на бумаге") после уплаты налогов при отсутствии зарегистрированных иждивенцев выше всего в Эстонии, а при наличии иждивенцев равен в Эстонии и Литве, в то время как Латвия существенно отстает. Уже второй год подряд Литва демонстрирует наиболее стремительные в Балтии изменения налогов на рабочую силу в благоприятном для своих работающих жителей направлении. Больше нет прошлогодней ситуации, когда доходы наемных работников при наличии двух иждивенцев в семье в Латвии и Литве были одинаковы – теперь и при этом сценарии Латвия удерживает в Балтии сомнительное лидерство по тяжести налогового бремени.

Высокую зарплату (1000 евро до налогообложения) выгоднее всего получать в Эстонии, где доход высокооплачиваемого работника независимо от наличия иждивенцев после уплаты налогов на 100 с лишним евро выше, чем в Латвии и Литве. Титул страны с наиболее благоприятным для наемных работников налогообложением Эстонии обеспечивают самые низкие в Балтии налоговые ставки в сочетании с фиксированным необлагаемым минимумом.

В Латвии же снижение дифференцированного необлагаемого минимума соответственно уменьшило реальные доходы получателей высоких зарплат, так что приходится признать, что на фоне соседей по Балтии зарабатывать больше в нашей стране стало еще невыгоднее.