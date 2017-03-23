Инвесторы, которые в районе Тарту на юге Эстонии намереваются построить целлюлозный завод стоимостью в миллиард евро, допускают, что могут реализовать этот проект не в Эстонии, а в Латвии, поскольку в Латвии можно быстрее оформить необходимые разрешения.

В Эстонии разработка специальной планировки может занимать два с половиной года. Для инвесторов это пугающе долгий срок, потому что за такое время ситуация на рынке может существенно измениться, заявил Маргус Кохава, член правления компании Est-For Invest, которая и намеревается строить завод.

По его словам, именно по этой причине до сих пор рассматривается возможность начать процесс получения разрешений в Латвии. Другой член правления Est-For Invest Аду Полли отметил, что планирующие масштабный проект инвесторы - патриоты Эстонии, поэтому сейчас они ищут способы для строительства завода в Эстонии.

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Андрис Озолс сомневается, что эстонские инвесторы действительно собираются строить целлюлозный завод в Латвии, потому что ЛАИР не обладает информацией об этом проекте. "Обычно ЛАИР о таких проектах узнает гораздо раньше, чем информация появляется в прессе. Нередко инвесторы прикладывают большие усилия, чтобы не было утечки информации. То, что предприятие с огромными амбициями, не обратилось за помощь к государству, позволяет сомневаться в реализации проекта в Латвии", - отметил директор ЛАИР. Он не исключает, что эстонские бизнесмены сообщили о реализации проекта в Латвии, чтобы поторопить процесс получения необходимых разрешений в Эстонии.

Как уже сообщалась, группа действующих в лесной промышленности инвесторов намерена к 2022 году построить в районе Тарту древесно-рафинировочный завод стоимостью в миллиард евро. Инвесторы создали с этой целью фирму Est-For Invest OU.