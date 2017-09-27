Стоимость одной акции латвийского производителя натуральной косметики Madara Cosmetics в ходе публичного предложения ценных бумаг составит 6,25 евро, сообщила агентству LETA руководитель коммуникационных проектов компании Элина Брукле.

Номинальная стоимость одной акции составит 0,1 евро, а эмиссионная наценка - 6,15 евро.

Как сообщила Брукле, совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) утвердил проспект эмиссии акций, предусматривающий, что Madara Cosmetics имеет право объявить публичное предложение ценных бумаг в количестве до 482 220 акций по цене 6,25 евро за акцию. Предложение может быть дополнено 48 222 акциями до общего числа 530 442 акций.

В рамках предложения Madara Cosmetics планирует привлечь около трех миллионов евро, если вкладчики подпишутся на все предложенные акции (530 442).

Акции будут предложены частным инвесторам в Латвии и Эстонии.

Период предложения начинается с 9 утра (по латвийскому времени) 16 октября 2017 года и заканчивается 3 ноября 2017 года в 15.30.

Компания Madara Cosmetics основана в 2006 году; косметический бренд Madara является пионером в сегменте натуральной косметики в Латвии.

В первом полугодии 2017 года оборот Madara Cosmetics составил 3,59 млн евро, что на 37,9% больше, чем за тот же период прошлого года, а прибыль до уплаты налогов увеличилась в 2,5 раза, достигнув 810 тыс. евро.