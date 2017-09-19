В результате опроса, в котором приняли участие 1003 человека, самыми привлекательными в Латвии работодателями стали Latvijas valsts meži, Latvenergo, airBaltic, международный аэропорт "Рига", Банк Латвии и Latvijas dzelzceļš.

Опросив 548 студентов, в Kantar TNS, что с их точки зрения наиболее привлекательными работодателями стали Latvenergo, Swedbank, airBaltic", Latvijas valsts meži, MTG Latvia, международный аэропорт "Рига", Microsoft Latvia и Moller Baltic Import.

Авторы исследования подчеркивают, что для Латвии характерна следующая тенденция: ежегодно первые места в числе наиболее привлекательных работодателей занимают госкомпании, в том числе и предприятия с государственным участием, что потенциально связано с надежной и стабильной работой, выступающей существенным критерием при выборе работодателя.

Исследование проводилось в апреле 2017 года, в нем приняли участие 1003 работника и 548 студентов.