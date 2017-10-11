В 2016 году суммарный оборот 21 тысячи латвийских фирм с годовым оборотом более 145 тыс. евро составил 51,5 млрд евро, что на 0,49% меньше по сравнению с предыдущим годом. Самый стремительный рост оборота наблюдался в сфере промышленного производства, а самый большой спад - строительной отрасли. Об этом говорится в исследовании "Годовой отчет латвийского бизнеса 2017", подготовленного информационным агентством LETA и Firmas.lv.

Суммарная прибыль латвийских компаний по итогам 2016 года выросла до 2,32 млрд, а число работников уменьшилось до 526 тыс. человек.

Суммарный оборот предприятий, которые занимаются промышленным производством по сравнению с предыдущим годом увеличился на 66%. Уверенный рост также наблюдается в сфере ИТ и медицинской отрасли. Самый существенный спад оборота произошел в строительной отрасли (-15%) и энергетике (-14%). В строительной отрасли также наблюдался самый значительный спад прибыли: по сравнению с предыдущим годом она снизилась на 35%.

В некоторых отраслях суммарная прибыль компаний по сравнению с 2015 годом значительно увеличилась. Самое большое увеличение прибыли наблюдалось в сферах недвижимости (+46%), производства продуктов питания (+39%) и финансовых услуг (+26%).

"Данные исследования свидетельствуют о том, что в 2016 году бизнесменов охватило чувство неуверенности, желание не рисковать, а накапливать ресурсы, что обычно происходит при неопределенности или в ожидании негативных событий. Этот год ясно показал, насколько велико значение фондов Евросоюза для некоторых отраслей, и какими уязвимыми могут быть эти отрасли, если поддержка из фондов задерживается", - отмечают авторы исследования.