"Уже сейчас на рынке труда наблюдается нехватка работников. Прогнозы свидетельствуют, что конкуренция за работников всё возрастает, и работодателям надо думать, как удержать существующих работников. Для части предпринимателей это означает пересмотр уровеня оплаты труда, для других – лучше понять мотивацию работников", - комментирует руководитель исследовательской группы Fontes Анта Праневича.

Существенным аспектом в мотивации работников является оплата труда. В исследовании проанализированы данные по 61 585 работникам из 286 организаций, и полученные результаты показывают, что в этом году месячный основной оклад был увеличен у 68,9% работников, которые выполняют те же обязанности, что и в прошлом году. Увеличение месячного основного оклада в среднем было на 6,3% - это самый стремительный рост за последние 8 лет.

На рынке уже чувствуется конкуренция за работников как таковая, а в данный момент есть особенный спрос на молодых специалистов и работников физического труда. Так как этих работников, скорее всего, будет не хватать и в следующие годы, этой группе работников прогнозируют самый стремительный рост оплаты труда. Также видно, что всё еще есть и сохранится большой спрос на IT-специалистов, аналитиков данных и инженеров.

Существенным фактором, на который обращают внимание при принятии решения о повышении зарплаты конкретного работника – индивидуальные трудовые достижения. Однако особенно надо отметить, что в этом году вторым важнейшим фактором была указана также оплата на рынке труда, что указывает на то, что принимая решение о зарплатах своих работников, работодатели чувствуют давление со стороны рынка. При принятии подобных решений результаты труда в конкретных организациях являются только третьим существенным фактором, на который опираются работодатели.