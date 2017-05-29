Itera Latvija в прошлом году получило доход от ассоциированных и других предприятий, а также от ценных бумаг и других долгосрочных дебиторов в размере 15,332 млн евро.

В отопительный сезон погодные условия в Латвии были необычайно теплыми, и соответственно уменьшилось потребление природного газа в Латвии и Эстонии. Поэтому ни Latvijas gāze, ни Eesti Gaas в прошлом году планируемых объемов природного газа у Itera Latvija не закупили.

В отчете говорится, что финансовая ситуация на предприятии стабильна, оборотных средств достаточно. В прошлом году Itera Latvija на выгодных условиях произвела отчуждение принадлежавших ей 10,2% акций Eesti Gaas.

В рамках диверсификации Itera Latvija в прошлом году исследовала возможности инвестиций в энергетические проекты.

Itera Latvija является одним из крупнейших акционеров Latviajs gāze и Conexus Baltic Grid.