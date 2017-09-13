За минувший год число латвийских предприятий, вошедших в этот рейтинг, сократилось вдвое, то есть с восьми до четырех, литовских – с 20 до 18, а эстонских, наоборот, выросло – с 4 до 5.
В актуальном рейтинге Латвия занимает последнюю позицию. Лидер ТОП-500 - Польша, в список пошли 168 польских предприятий. На втором месте – Венгрия (75 предприятия), на третьем – Чехия (71 компания).
Крупнейшие предприятия региона прошлый год завершили с меньшим оборотом – 580 млрд евро (минус 0,6%) и более скромной прибылью (минус 3,1%), но
с большим штатом сотрудников (+3,9%).
Среди латвийских фирм, вошедших в престижный рейтинг:
- предприятие розничной торговли ООО Rimi Latvia (206-е место);
- компания по торговле агрохимикатами и удобрениями ООО Uralchem Trading (231-е место);
- предприятие розничной торговли ООО Maxima Latvija (270-е место);
- энергоконцерн АО Latvenergo (369-е место).
Из списка вылетели предприятие по оптовой торговле горючим Orlen Latvija, торговец природным газом Latvijas Gāze и продавцы топлива Neste Latvija и Circle K Latvia (бывший Statoil Fuel & Retail Latvia).
Лидер литовского рынка – компания Orlen Lietuva занимает 20-ю позицию, а эстонского рынка - Ericsson Eesti (125-е место).