В ТОП-500 крупнейших предприятий Центральной и Восточной Европы вошли четыре латвийские компании, 18 литовских и пять эстонских фирм, говорится в исследовании компании по страхованию кредитных рисков Coface.

За минувший год число латвийских предприятий, вошедших в этот рейтинг, сократилось вдвое, то есть с восьми до четырех, литовских – с 20 до 18, а эстонских, наоборот, выросло – с 4 до 5.

В актуальном рейтинге Латвия занимает последнюю позицию. Лидер ТОП-500 - Польша, в список пошли 168 польских предприятий. На втором месте – Венгрия (75 предприятия), на третьем – Чехия (71 компания).

Крупнейшие предприятия региона прошлый год завершили с меньшим оборотом – 580 млрд евро (минус 0,6%) и более скромной прибылью (минус 3,1%), но

с большим штатом сотрудников (+3,9%).

Среди латвийских фирм, вошедших в престижный рейтинг:

предприятие розничной торговли ООО Rimi Latvia (206-е место);

компания по торговле агрохимикатами и удобрениями ООО Uralchem Trading (231-е место);

предприятие розничной торговли ООО Maxima Latvija (270-е место);

энергоконцерн АО Latvenergo (369-е место).

Из списка вылетели предприятие по оптовой торговле горючим Orlen Latvija, торговец природным газом Latvijas Gāze и продавцы топлива Neste Latvija и Circle K Latvia (бывший Statoil Fuel & Retail Latvia).

Лидер литовского рынка – компания Orlen Lietuva занимает 20-ю позицию, а эстонского рынка - Ericsson Eesti (125-е место).