Поезд будет разгружен в Риге? и снятые с железнодорожных платформ контейнеры на судне доставят в Гамбург (Германия).

"Планируется, что поезд в конце февраля отправится из китайской провинции Чжэцзян и в течение двух недель контейнеры через Ригу прибудут в Гамбург. Платформы для контейнеров также придут китайского города Иу. Эти грузы предназначены не для Латвии. Таможенную обработку они будут проходить в белорусском городе Бресте, а потом направятся в Рижский порт. В перспективе планируется проводить растаможку этих грузов в Риге, чтобы не делать круг через Брест", - рассказал Вернерс Лусис.

Ранее он заявил, что планируется разработать специальный тариф, позволяющий привозить контейнеры из Китая в Ригу, перегружать их, а потом доставлять в Гамбург, Дуйсбург и другие порты.

Первый тестовый контейнерный поезд из Китая в Риге отправился 21 октября 2016 года. Организаторами рейса выступали LDz loģistika, российская компания "ТрансКонтейнер" и китайская государственная компания "Китайские железные дороги". Протяженность маршрута составила 11 066 километров. Поезд прибыл в Латвию 5 ноября.