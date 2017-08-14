Министерство сельского хозяйства Греции планирует добиться того, чтобы название "греческий йогурт" было привязано к продукту, который действительно производится в Греции. Об этом сообщает EurActiv.com.

"Мы делаем новый важный шаг для защиты нашего традиционного продукта, греческого йогурта - известного благодаря уникальному качеству как на европейском, так и на международном рынке", - заявил министр сельского хозяйства Греции Евангелос Апостолу.

Ранее Греция добилась, чтобы сыр фета был признан традиционным продуктом, который можно так называть только в том случае, если он действительно произведен в этой стране. Тем не менее, греческие власти недовольны тем, что фета и другие греческие продукты не получают достаточной поддержки в рамках торгового соглашения между ЕС и Канадой (CETA).

Комиссар ЕС по здоровью Витенис Андрюкайтис ранее заявил, что термин "греческий йогурт" действительно может вводить потребителей в заблуждение, если продукт на самом деле был произведен в другой стране. В то же время комиссар полагает, что термины типа "йогурт по греческому рецепту" или "йогурт в греческом стиле" можно использовать для обозначения молочных продуктов соответствующего типа.

Сейчас греческий йогурт можно производить без указания на географическое происхождение этого продукта. В частности, в латвийских магазинах можно купить греческий йогурт производства концерна Food Union, Tukuma piens и других местных и зарубежных производителей.