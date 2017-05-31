Всего в СГД в ходе реорганизации планируется ликвидировать приблизительно 550-560 рабочих мест, напомнила Цируле.

"Сейчас процесс реорганизации проведен приблизительно наполовину, и до конца года планируется ликвидировать еще 285 должностных позиций", - отметила глава СГД.

Реально работу в СГД потеряли примерно 100 человек, что произошло благодаря оптимизации рабочих процессов и дигитализации услуг.

По словам Цируле, реорганизация СГД не означает только ликвидацию рабочих мест, ведется также пересмотр и повышение эффективности функций ведомства.