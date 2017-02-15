На сайте электроэнергетической биржи NordPool указано, что поломка произошла в понедельник вечером, ремонт продлится до вечера 20 февраля, и не до полуночи среды, как сообщалось ранее.

Менеджер Litgrid по коммуникационным проектам Габриэле Клусене сказала агентству BNS, что кабель неисправен на шведской стороне, однако подробности пока неизвестны.

Из-за отключения смычки в среду выросла и цена на электроэнергию на бирже - по сравнению с понедельником в Литве она выросла на 14,9% до 46,66 евро за мегаватт-час, между тем, в четвертой зоне Швеции, откуда электроэнергия поставляется смычке NordBalt, цена составит 43,21 евро (на 10,9% больше, чем в понедельник).

На прошлой неделе NordBalt из-за неисправности не действовала примерно сутки с четверга до пятницы. Тогда, по словам Клусене, отключилась система управления на преобразователе в Нюбру и смычка не работала до включения системы.

В середине января, из-за неисправности энергомоста электроэнергия не циркулировала между Швецией и Литвой в течение недели, а в начале января энергомост не работал 12 часов.