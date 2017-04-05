Из-за критического состояния государственной грунтовой дороги, которая ведет из Рожупе в Шпоги, на неопределенное время закрылось одно из крупнейших в Варкавской волости сельскохозяйственных, лесоразрабатывающих и деревообрабатывающих хозяйств — Šņepstu Jaunāres , сообщила передача LTV "Panorāma".

Подготовленные для заказчиков пиломатериалы просто невозможно вывезти. Оборотные средства предприятия заморожены, а многие сотрудники остались без работы.

Руководитель производства Šņepstu Jaunāres Янис Шнепстс сказал, что из-за дороги предприятие стало неконкурентоспособным и не может заключать договоры. А если пиломатериалы будут месяцами стоять на улице, то испортятся.

Шнепстс и другие предприниматели не понимают, куда государство тратит собранные налоги. Они обращались в ответственные учреждения, но пока без результата.