Подготовленные для заказчиков пиломатериалы просто невозможно вывезти. Оборотные средства предприятия заморожены, а многие сотрудники остались без работы.
Руководитель производства Šņepstu Jaunāres Янис Шнепстс сказал, что из-за дороги предприятие стало неконкурентоспособным и не может заключать договоры. А если пиломатериалы будут месяцами стоять на улице, то испортятся.
Шнепстс и другие предприниматели не понимают, куда государство тратит собранные налоги. Они обращались в ответственные учреждения, но пока без результата.