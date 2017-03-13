В берлинских аэропортах Тегель и Шонефельд в понедельник, 13 марта началась забастовка, из-за которой ожидаются отмена и задержка рейсов.

В забастовке будут участвовать примерно 2000 работников, которые требуют улучшить условия труда и повысить зарплату на один евро в час.

Забастовка начинается в 04:00 (05:00 по латвийскому времени) и будет продолжаться до 05:00 (06:00) вторника, сообщили в германском профсоюзе Ver.di.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в связи с забастовкой отменила шесть рейсов, соединяющих Берлин с Ригой и Вильнюсом. Об этом Латвийскому телевидению сообщил представитель airBaltic Янис Ванагс. Он проинформировал, что забастовка повлияет на более чем 1000 клиентов airBaltic.

Информация на сайте международного аэропорта "Рига" свидетельствует о том, что в понедельник отменяются рейсы airBaltic и Ryanair Берлин-Рига со временем прилета 12:30, 12:50 и 22:10, а также рейсы Рига-Берлин со временем вылета 08:30, 13:15 и 18:20.

В пятницу, 10 марта, работники Ver.di также бастовали, поэтому пришлось отменить почти 700 берлинских авиарейсов.