На вопросы издания о технических проблемах с самолетами airBaltic предоставил объемный ответ с туманными формулировками. Газета приводит часть ответа, из которой можно понять, что проблемы как-то связаны с двигателями самолетов: "Согласно планам мы констатировали технические нюансы, связанные с работой новых двигателей. Регулярность работы двигателей отвечает изначальным планам, и мы работаем в тесном сотрудничестве с производителем двигателей Pratt&Whitney, чтобы усовершенствовать их работу. Мы ожидаем, что в будущем регулярность работы сохранится на хорошем уровне, и требования к поддержке двигателей уменьшатся и станут проще".

Неназванный источник сообщил газете о четырех конкретных самолетах, у которых возникали перерывы в эксплуатации. Данные сайта flightradar24.com свидетельствуют о том, что на прошлой неделе все они выполняли рейсы. В авиакомпании подтвердили простой одного самолета: "Самолет YL-CSD какое-то время не выполнял регулярные рейсы по техническим причинам. На время ожидания повлияло и то, что необходимо было доставить запасные части от зарубежного производителя. Сейчас самолет YL-CSD возобновил регулярные коммерческие перевозки". По данным flightradar24.com, этот самолет вчера летал на Крит. Всего во флоте airBaltic насчитывается семь новых самолетов Bombardier, налет каждого из них за неделю составляет 85-95 часов.

При возникновении "технических нюансов" авиакомпания использует находящиеся в резерве или арендованные самолеты. "Приоритет airBaltic - это безопасность. План внедрения CS300 изначально подразумевал усиленное внимание, а также доступность резервных самолетов на случай, если какой-то из новых самолетов по какой-то причине не сможет выполнить рейс", - пояснили в авиакомпании. Летом нынешнего года в моменты сезона, когда спрос на авиаперелеты находится на пике, флот перевозчика airBaltic временно дополняли самолеты базирующихся в Латвии компаний SmartLynx и Primera Air, а также других авиаперевозчиков.

В министерстве сообщения знают о "технических нюансах", возникающих у airBaltic, но называют их по-другому - "изначально предусмотренный процесс надзора за новыми двигателями".