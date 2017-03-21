Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини говорит, что рынкам пора посмотреть реальность и оценить ущерб от политики Дональда Трампа. Известный экономист уверен, что трещины уже пошли в мировой экономике и виной всему политика нового президента Америки, передает CNBC новый прогноз Рубини.

"Рынки переоценивают положительные стороны политики Трампа. Все его цели по экономическому росту за счет улучшения инфраструктуры, снижения налоговой нагрузки не дадут положительного эффекта, а приведут к минимальным результатам. Многие просто недооценивают риски того, что протекционистская политика США приведет к торговым войнам. Ограничение на иммиграцию приведет к замедлению рынка труда, и выйдет в минус микроуправление корпоративным сектором", - говорит Нуриэль Рубини.

Известный экономист добавил, что политика США бросает вызов экономике страны. Так, ФРС идет на ужесточение своей монетарной политики, а повышение процентной ставки приведет к ослаблению доллара: "В некотором смысле это со временем ослабит экономику".

Экономист обратил внимание на то, что экономика США будет выглядеть слабее в отличие от экономики Китая. По его мнению, КНР происходят позитивные изменения, так как национальная валюта пошла в рост и это позитивный сигнал.

"Если ситуация не изменится и Трамп продолжит свою политику, это приведет к "плохим" долгам и активам. Таким образом, больше всего под риск попадают банки", - добавил он.

Нуриэль Рубини, профессор Нью-Йоркского университета, наиболее известен тем, что предсказал в 2006 г. кризис ипотечного рынка в США, в 2008 г. вылившийся в мировой кризис ликвидности.