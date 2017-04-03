Комитет правительства не поддержал отмену налога на недвижимость (НН) на единственное жилье, предложив вместо этого уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет налога.

Правительство заслушало сегодня доклад Минфина об отмене НН на единственное жилье. С точки зрения министерства, этот шаг экономически не обоснован.

Чтобы обеспечить соразмерный рост кадастровой стоимости и НН, Минфин поддерживает предложение Министерства юстиции установить 10%-ное ограничение для базы кадастровой стоимости, для жилой недвижимости уменьшить соответствие кадастровой стоимости рыночной, не применять льготы на здания класса премиум, а также пересмотреть зонирование кадастровой стоимости.

Чтобы уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет НН, нужно ограничить или уменьшить коэффициент соответствия кадастровой стоимости рыночным ценам, а также расширить круг инструментов, имеющихся в распоряжении самоуправлений.

Госканцелярии поручено направить доклад Сейму.