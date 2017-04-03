Правительство заслушало сегодня доклад Минфина об отмене НН на единственное жилье. С точки зрения министерства, этот шаг экономически не обоснован.
Чтобы обеспечить соразмерный рост кадастровой стоимости и НН, Минфин поддерживает предложение Министерства юстиции установить 10%-ное ограничение для базы кадастровой стоимости, для жилой недвижимости уменьшить соответствие кадастровой стоимости рыночной, не применять льготы на здания класса премиум, а также пересмотреть зонирование кадастровой стоимости.
Чтобы уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет НН, нужно ограничить или уменьшить коэффициент соответствия кадастровой стоимости рыночным ценам, а также расширить круг инструментов, имеющихся в распоряжении самоуправлений.
Госканцелярии поручено направить доклад Сейму.