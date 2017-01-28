В последние годы качество мороженого в Латвии улучшается, сказал агентству LETA владелец предприятия по производству мороженого Rūjienas saldējums Игорь Миезис.

Он отметил, что для жителей Латвии качество мороженого становится все более важным, поэтому и мороженое на местном рынке стало более качественным. "По сравнению со временем, когда семь лет назад мы начали борьбу против использования пальмового масла в мороженом, фактически все производители мороженого поняли, что молоко и сливки для людей важны, хотя изменения в законодательство так и не были внесены", - сказал Миезис.

Говоря о культуре потребления мороженого в Латвии, Миезис отметил, что в последние годы она существенно не изменилась и уходит корнями в советские времена. "В Латвии культура потребления мороженого отличается, например, от Италии и Финляндии. В Финляндии люди покупают мороженое в магазинах в больших количествах и несут домой. У них в морозилке всегда есть мороженое. В свою очередь итальянцы мороженое в основном едят на улице или в кафе. У нас что-то среднее - в жару мы в основном едим расфасованное мороженое на улице, но несем мороженое и домой, хотя и не так много, как финны", - сказал владелец предприятия.

В 2015 году предприятие Rūjienas saldējums работало с оборотом в размере 916 489 евро, убытки составили 74 527 евро. Результаты деятельности компании за 2016 год еще не обнародованы.